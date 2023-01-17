Видео момента падения машины в Фонтанку сняли камеры наблюдения

За рулем упавшей в реку машины был мигрант. Фото: vk.com/spb_today

Камеры наблюдения сняли видео момента падения машины в Фонтанку. У дома 88 по набережной в реку «нырнул» белый «Хендэ Солярис». Как оказалось позднее, машина была прокатной. А за рулем находился нелегальный мигрант, который очень не хотел знакомиться с полицией.

- Испугавшись выдворения из России, мигрант сел в автомобиль и попытался скрыться от полицейских. У дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, автомобиль оказался на льду реки.

Водитель сам выбрался из машины и попытался сбежать, но упал в воду. Нарушителя достали из реки подоспевшие спасатели. И переохлаждением 25-летнего мигранта отвезли в больницу.

После выздоровления его ждет уйма важных дел: общение с инспекторами ГИБДД, чиновниками миграционной службы и представителями каршеринговой компании. Также придется решить вопрос восстановления ограды набережной.