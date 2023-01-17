Петербургский завод метровагонов «Вагонмаш» перешел в собственность «Шкоды»

Петербургский завод "Вагонмаш" стал собственностью "Шкоды". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский завод «Вагонмаш» стал собственностью чешской фирмы «Шкода Транспортейшн». Это стало известно из обновленной карточки Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Свою долю в предприятии чехам продал екатеринбургский «Синара-Транспортные машины».

- «Вагонмаш», который производит составы для метрополитена, стал собственностью «Шкоды». Компания, если верить данным ЕГРЮЛ, является единственным владельцем предприятия, - пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что ранее «Вагонмаш» назывался вагоностроительным заводом имени И. Е. Егорова, который производил составы для всех метрополитенов Советского союза. После распада СССР предприятие стало акционерным обществом.

До 2020 года заводом 50 на 50 владели «Кировский завод» и «Шкода». Позднее долю «Кировского завода» выкупила «Синара». На предприятии предполагали выпускать составы «НеВа» для петербургской подземки. Однако большой заказ на 950 вагонов получил Октябрьский электровагоноремонтный завод «Трансмашхолдинга».

В декабре 2022 года «Синара» продала свою долю «Вагонмаша» «Шкоде».