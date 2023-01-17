31 место для крещенских купаний организуют в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленобласти вслед за Петербургом опубликовали места для крещенских купаний. Всего в 47 регионе будет оборудована 31 купель. Это официальные данные. В других местах купаться будет опасно для здоровья и жизни.

- В список вошло 31 место, где безопасность будут обеспечивать спасатели МЧС, Аварийно-спасательной службы , инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, а также бригады скорой помощи и полиция, - отмечают в пресс-службе областного правительства.

При этом верующим напоминают, что окунаться в ледяную воду можно только тем, у кого нет проблем со здоровьем. Но даже здоровым людям следует подготовиться: сделать зарядку перед окунанием в прорубь. В воде нельзя быть дольше минуты, а после - сразу растереть тело полотенцем о надеть теплую и сухую одежду.

Напомним, что в Петербурге для крещенских купаний оборудованы 23 места в 11 районах города.