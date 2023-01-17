Адреса 23 крещенских купелей в Петербурге опубликовал Комитет по законности и правопорядку

Опубликованы места размещения прорубей для крещенских купаний. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны адреса всех официально оборудованных купелей, в которые верующие петербуржцы смогут окунуться на Крещение. Места расположения опубликовал городской Комитет по вопросам законности и правопорядка.

- В этом году к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 23 адресам. При желании совершить крещенское омовение стоит выбирать только эти места. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб, - сообщает пресс-служба комитета.

Купели есть не во всех районах Петербурга, а только в 11. Тем, кто хочет окунуться, придется ехать в указанные места. Самим лезть в неподготовленную прорубь может быть смертельно опасно. В прошлом году в Ленобласти так погибла мать двоих детей. Тело женщины унесло течением, ее нашли только девять дней спустя.

Также горожан предупреждают, что окунаться в ледяную воду можно только здоровым людям.

- Перед купанием нельзя употреблять алкоголь и необходимо сделать физическую разминку. Людям с недомоганием или с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от погружения в прорубь. Не рекомендуется находиться в воде более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма, - предупреждают специалисты.

После омовения надо растереть тело махровым полотенцем и одеться.

А вот морозов на Крещение синоптики не обещают. На улице будет около ноля. Так что купели придется делать не на люду, на на дощатом помосте.

Места, определенные для крещенских купаний в Санкт Петербурге в 2023 году по районам:

Фото: gov.spb.ru