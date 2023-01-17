Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 17:34

150 человек эвакуировано из бизнес-центра Петербурга во время пожара

Пламя охватило 60 квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали 7 пожарных машин

На место ЧП выезжали 7 пожарных машин

Фото: Олег ЗОЛОТО

Крыша бизнес-центра «Сенатор» загорелась во Фрунзенском районе Северной столицы вечером 17 января. Площадь пожара достигла 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на набережной Обводного канала поступило в 17:17, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели эвакуировали из здания 150 человек. Локализовать огонь удалось в 18:07, а полностью избавиться от возгорания специалисты смогли в 19:50. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали семь пожарных машин. Огонь тушили 29 спасателей МЧС.