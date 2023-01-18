В Пушкине водитель переехал женщину на переходе

В Пушкине женщина упала под колеса машины. Фото: vk.com/spb_today

Второй за сутки наезд машины на пешехода на переходе произошел в Петербурге. На этот раз «отличился» Пушкинский район. Здесь, на перекрестке улиц Генерала Хазова и Школьной, водитель иномарки переехал женщину, упавшую на «зебре».

- В Пушкине на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль переехал женщину, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же опубликовано и видео момента аварии, которое сняла камера наблюдения. На записи видно, что серебристая иномарка приближается к переходу, когда по нему идут люди. Часть пешеходов успевает пройти, а идущая в сторону машину женщина спотыкается и падает как раз в тот момент, когда водитель решил проскочить и нажал на газ.

Машина переезжает пешехода колесом и лишь потом останавливается. К пострадавшей подбегают люди. Видно, что женщина жива и сама поднимется с асфальта. На этом запись обрывается. Состояние пострадавшей неизвестно.

Напомним, что накануне практические такой же случай произошел на переходе у станции метро «Площадь Восстания».