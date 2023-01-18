К 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Петербурге и Ленобласти пройдут памятные мероприятия пройдут

18 января - день прорыва блокады. Фото: Олег ЗОЛОТО

18 января в Петербурге и Ленинградской области отмечают знаменательную дату - 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. К этому событию приурочены памятные мероприятия. В том числе, открытие памятника блокадным медикам в Соляном переулке, возложение цветов к монументам на площади Победы и на Пискаревском кладбище, у музея «Прорыв Блокады» в городе Кировск и другие.

- 18 января в полдень на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова стартуют акция «Блокадный хлеб»и уроки мужества для молодежи. подросткам расскажут истории из жизни в блокадном городе и работе хлебозавода в годы блокады, - сообщает в своей телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

На Итальянской и Малой Садовой улицах и Манежной площади в период с 17 по 22 января будет работать «Живые улицы». Здесь воссоздана атмосфера Ленинграда военного времени.

Вечером для ветеранов в Ледовом дворце покажут представление с участием Олимпийских чемпионов по фигурному катанию.

Утром и вечером по случаю годовщины зажгутся огни на ростральных колоннах, а в 21:00 у Петропавловской крепости прогремит праздничный салют.

Всего в январе в Петербурге пройдет больше 160 памятных мероприятий.