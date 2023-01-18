Священная дата: 18 января исполняется 80 лет с момента успешного проведения операции «Искра» и прорыва блокады Ленинграда

18 января 2023 года - 80-летие прорыва блокады.

18 января 1943 года - знаковая дата для жителей города на Неве. В этот день, в ходе операции «Искра», в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Была прорвана блокада, державшаяся полтора года. С памятной датой всех блокадников, ветеранов и горожан поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Заксобрания Александр Бельский.

- Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Сегодня – священная дата в истории нашего города. Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. С начала блокады – 8 сентября 1941 – года прошло 497 дней. Это были самые тяжелые дни невиданного в истории голода, холода, бомбежек, гибели людей, - говорится в обращении.

Прорыв блокады позволил организовать движение по Дороге Жизни, по которой в город везли продукты, а на большую землю эвакуировали жителей Ленинграда. Но до полного снятия блокады оставался еще год. Полностью вражескую осаду сбросили лишь 27 января 1944-го.

По случаю годовщины прорыва блокады в Петербурге пройдут памятные мероприятия, на Ростральных колоннах зажгутся факелы, а в 21:00 от стен Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют.

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