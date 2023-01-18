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НовостиАвто18 января 2023 6:44

Водителей предупреждают об ограничениях на ЗСД и КАД Петербурга 18 января

Машины могут притормаживать «в связи с проведением мероприятий»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Водителей предупреждают об ограничениях на ЗСД и КАД.

Водителей предупреждают об ограничениях на ЗСД и КАД.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургских водителей предупреждают об ограничениях на дорогах, которые могут вводиться из-за мероприятий, посвященных 80-летию со дня прорыва блокады. В частности, перекрыты могут быть участки ЗСД и КАД.

- По информации профильных государственных органов, в связи с проведением мероприятий в период с 8:30 до 9:45 и с 14:00 могут вводится ограничения движения по съездам на КАД Юг, - сообщает пресс-служба ЗСД.

Водителей просят мониторить ситуацию в реальном времени по навигаторам, а шоферов грузовиков призывают не занимать левые полосы и не блокировать проезд легковым машинам.

Напомним, что в связи в памятными мероприятиями 18 января в Петербург прилетит президент России.