Развязки с КАД Петербурга перекрыли утром 18 января Фото: СОЦСЕТИ

18 января 2023 года Санкт-Петербург встал в огромные пробки. Множество улиц оказались перекрыты. Тяжелее всего на КАД, так как на кольцевой трассе оказались закрыты некоторые развязки. Всему причина приезд президента страны по случаю 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда.

- Перекрыт заезд на КАД с Витебского проспекта в сторону севера, - пожаловались автомобилисты.

- С КАД закрыли съезд на Мурманку, - рассказали другие.

Другие жалуются, что не могут заехать на Вантовый мост со стороны Рыбацкого, стоят с девяти часов утра.

По предварительным данным, такие пробки в Петербурге могут продержаться весь день, пока не закончатся праздничные мероприятия. Автомобилистам рекомендуется пересаживаться на метро.