СК предъявил обвинение петербуржцу, снимавшего голых мальчиков на телефон в спортклубе

СК предъявил обвинение любителю съемок мальчиков на телефон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК предъявили обвинение 40-летнему мужчине. Двумя днями ранее его задержали за съемку на телефон обнаженных детей в раздевалке одного из спортивных клубов.

- По данным следствия, обвиняемый вечером 16 января, находясь в общей раздевалке одного из спортивных клубов на улице Передовиков осуществлял скрытую видеосъемку несовершеннолетних мальчиков в момент, когда последние были полностью раздеты, - уточняет пресс-служба Следственного комитета.

Это заметил один из родителей и погнался за нарушителем порядка. Тот поскользнулся, упал и был задержан. Мужчина попытался уничтожить свой телефон, но безуспешно.

В отношении него завели уголовное дело об изготовлении порно с несовершеннолетними.