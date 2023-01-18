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НовостиПроисшествия18 января 2023 10:05

СК предъявил обвинение петербуржцу, снимавшего голых мальчиков на телефон в спортклубе

На мужчину завели дело об изготовлении порно с детьми
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК предъявил обвинение любителю съемок мальчиков на телефон.

СК предъявил обвинение любителю съемок мальчиков на телефон.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК предъявили обвинение 40-летнему мужчине. Двумя днями ранее его задержали за съемку на телефон обнаженных детей в раздевалке одного из спортивных клубов.

- По данным следствия, обвиняемый вечером 16 января, находясь в общей раздевалке одного из спортивных клубов на улице Передовиков осуществлял скрытую видеосъемку несовершеннолетних мальчиков в момент, когда последние были полностью раздеты, - уточняет пресс-служба Следственного комитета.

Это заметил один из родителей и погнался за нарушителем порядка. Тот поскользнулся, упал и был задержан. Мужчина попытался уничтожить свой телефон, но безуспешно.

В отношении него завели уголовное дело об изготовлении порно с несовершеннолетними.