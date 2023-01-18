Ухудшение самочувствия водителя грузовика стало причиной ДТП с автобусом на Софийской улице в Петербурге

В ДТП пострадал водитель грузовика Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны новые подробности ДТП на Софийской улице в Петербурге. Напомним, авария случилась в ночь на 18 января. На дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По словам перевозчика, причиной произошедшего стало ухудшение самочувствия водителя второй машины.

- Водитель грузового автомобиля почувствовал, что ему становится плохо, поэтому резко затормозил. Из-за этого произошло столкновение с автобусом. Пострадал только водитель грузовика, - сообщает перевозчик «Домтрансавто».

Напомним, авария произошла уже тогда, когда автобус направлялся в парк в сторону Колпино, пассажиров в нем не было. Водитель общественного транспорта не пострадал в ДТП. По словам перевозчика, он не виноват в случившемся. Из-за резкого маневра грузовика, шофер не успел среагировать.