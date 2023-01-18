Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 января 2023 18:46

Суд Петербурга арестовал мужчину, снимавшего на телефон голых детей в спортклубе

Обвиняемый пытался незаметно снять раздетых мальчиков в раздевалке
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд Петербурга арестовал подозреваемого

Суд Петербурга арестовал подозреваемого

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге Красногвардейский районный суд арестовал мужчину, который, по версии следствия, снимал на телефон обнаженных детей в раздевалке одного из спортивных клубов на улице Передовиков. 17 января мужчина был задержан, а на следующий день ему выбрана мера пресечения.

- На мужчину возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение. В следственном изоляторе он останется, как минимум, до 15 марта, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Обвиняемый скрыто снимал полностью раздетых мальчиков на камеру телефона. Это заметил один из родителей. Он погнался за странным мужчиной. Нарушитель поскользнулся и упал: тогда его и задержали. Он сразу же попытался уничтожить телефон, но не успел этого сделать. Возбуждено уголовное дело об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних.