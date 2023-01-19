Автобус протаранил инкассаторский броневик в Петербурге

Автобус снес машину инкассаторов. Фото: vk.com/spb_today

Еще один пассажирский автобус попал в ДТП в Петербурге. На этот раз авария произошла в Приморском районе города. В ночь на 19 декабря на улице Савушкина, под виадуком ЗСД, автобус 211 маршрута протаранил инкассаторский бронированный микроавтобус. От удара последний завалился набок.

- На Савушкина автобус «забодал» инкассаторов, - сообщили очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели утверждают, что инкассаторская машина съезжала с планерного путепровода на Приморский проспект. В этот момент автобус двигался по перекрестку по улице Савушкина в сторону выезда из города.

- Пострадавших нет, автобус шел в парк, в инкассаторской машине все тоже целы. Вина нашего водителя, подтверждаем, проехал на красный свет. Говорит, что была плохая видимость из-за непогоды. Водитель работает в нашем парке с 2016 года, опытный, стаж более 20 лет. Со здоровьем у него все в порядке. Сейчас выясняем причины ДТП, потом пример решение. Пока водитель отстранен, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе перевозчика АО «Третий парк».

Напомним, что сутки назад на Софийской улице в прямом смысле порвало автобус, который врезался в грузовик, когда возвращался в парк. Шофер автобуса не пострадал, пассажиров внутри не было.