Полиция поймала подозреваемых в похищении и изнасиловании шеф-повара ресторана в Петербурге

Подозреваемых в похищении и изнасиловании шеф-повара задержали на севере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские сыщики задержали злодеев, которых подозревают в похищении и изнасиловании шеф-повара ресторана в Петербурге. Все произошло в ночь на 16 января. За несколько часов до этого 22-летнего мигранта посадили в машину на проспекте Стачек, а потом вывезли на автомойку, где избили, ограбили и изнасиловали. А потом отпустили.

- Подозреваемых нашли на севере Петербурга. Ими оказались 29-летний и 55-летний граждане Таджикистана, а также 26-летний местный житель, - пишет «Мойка 78».

Сейчас все трое задержаны, на них оформлены протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас полиция ведет проверку обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.