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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:15

Полиция поймала подозреваемых в похищении и изнасиловании шеф-повара ресторана в Петербурге

Жертвой неизвестных оказался 22-летний гражданин Таджикистана
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Подозреваемых в похищении и изнасиловании шеф-повара задержали на севере Петербурга.

Подозреваемых в похищении и изнасиловании шеф-повара задержали на севере Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские сыщики задержали злодеев, которых подозревают в похищении и изнасиловании шеф-повара ресторана в Петербурге. Все произошло в ночь на 16 января. За несколько часов до этого 22-летнего мигранта посадили в машину на проспекте Стачек, а потом вывезли на автомойку, где избили, ограбили и изнасиловали. А потом отпустили.

- Подозреваемых нашли на севере Петербурга. Ими оказались 29-летний и 55-летний граждане Таджикистана, а также 26-летний местный житель, - пишет «Мойка 78».

Сейчас все трое задержаны, на них оформлены протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас полиция ведет проверку обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.