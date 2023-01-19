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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:32

Следственный комитет начал проверку после загадочной смерти 14-летнего мальчика в Петербурге

Труп подростка нашли в квартире на юге города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Следственный комитет начал проверку после смерти 14-летнего мальчика в Петербурге

Следственный комитет начал проверку после смерти 14-летнего мальчика в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет начал проверку в связи с загадочной смертью 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Тело мальчика нашли в квартире на юге города в ночь на 19 января 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

- Следственным отделом по Красносельскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения 19 января в квартире одного из домов по улице Маршала Захарова тела 14-летнего ученика 8 класса без внешних признаков насильственной смерти, - сообщили в комитете.

Специалисты осмотрели квартиру, где скончался подросток. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти школьника, выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.