Следственный комитет начал проверку после загадочной смерти 14-летнего мальчика в Петербурге

Следственный комитет начал проверку после смерти 14-летнего мальчика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет начал проверку в связи с загадочной смертью 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Тело мальчика нашли в квартире на юге города в ночь на 19 января 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

- Следственным отделом по Красносельскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения 19 января в квартире одного из домов по улице Маршала Захарова тела 14-летнего ученика 8 класса без внешних признаков насильственной смерти, - сообщили в комитете.

Специалисты осмотрели квартиру, где скончался подросток. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти школьника, выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.