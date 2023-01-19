Тело 14-летнего мальчика нашли в квартире на юге Петербурга

Третья за 10 дней смерть подростка произошла в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и следователи СК из Красносельского района Петербурга выясняют обстоятельства смерти 14-летнего школьника, тело которого было найдено в квартире дома на улице Маршала Захарова.

- Труп восьмиклассника нашли родные около часа ночи 19 января. Внешних признаков насильственной смерти на теле несовершеннолетнего прибывшие эксперты не выявили, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что мальчик жил дома с отцом, матерью и двумя старшими сестрами. Семья числится на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сам погибший школьник находился на домашнем обучении. Причины смерти подростка установит судмедэкспертиза.

Напомним, что это третий случай гибели подростков за последнее время. 11 января в Василеостровском районе было найдено тело 14-летнего школьника. Рядом находилась жидкость для вейпа - электронной сигареты. А 13 января родители нашли мертвым 17-летнего учащегося колледжа. Здесь причиной смерти также могло стать курение вейпа.