«Мокрый» рекорд может быть побит в Петербурге 19 января

Петербург готов побить рекорд по осадкам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург может побить второй рекорд за сутки. Вслед за температурным может пасть и «мокрый». То есть достижение по объему осадков. Нынешний рекорд составляет 12 мм за сутки, а только за минувшую ночь выпало 3/4 от этого показателя.

- Петербург на пороге «мокрого» рекорда. За минувшую ночь в Северной столице выпало девять мм осадков, что лишь на 0,3 мм меньше суточного рекорда этого дня. Учитывая тот факт, что осадки в городе на Неве продолжаются, скорее всего рекорд будет побит, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Впрочем, точные показатели станут известны после 21 часа, когда на городской метеостанции подведут итоги суток.

А пока город мок под моросящим дождем, метеорологи подсчитали объем осадков за прошедшие дни. С начала января он составил 37 миллиметров или 80% от месячной нормы января.