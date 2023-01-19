Беглов выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бэллы Курковой

Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Бэллы Курковой / Фото: из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга

19 января 2023 года стало известно о смерти журналистки и бывшего руководителя петербургского «Пятого канала» ТВ Бэллы Курковой. Заслуженный работник культуры РСФСР скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет. Губернатор города Александр Беглов выразил свои соболезнования родным, близким и коллегам Бэллы Алексеевны.

- Бэлла Алексеевна Куркова – легенда нашей страны. Она стояла у истоков трансформации телевизионных жанров. Расцвет ее творчества пришелся на период исторических перемен. Ее жизнь стала примером гражданского мужества, - отметил градоначальник.

Последние годы Куркова возглавляла петербургское отделение телеканала «Культура». Известно, что она умерла в больнице после долгой болезни.