Главный синоптик развеял миф о крещенских морозах в Петербурге

Крещенские купания при плюсовой температура - почти петербургская традиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот раз крещенские купания в Петербурге прошли при плюсовой температуре. Жители города в который раз начали вспоминать о глобальном потеплении, но оказалось, что настоящих Крещенских морозов в Петербурге, как правило, и не бывает.

- В течение последних 143 лет инструментальных наблюдений 19 января в Петербурге дневная температура воздуха была отрицательной 94 раза, но тут начинается самое интересное. Ниже -20 градусов отмечено всего в трех годах, - рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Еще четыре раза термометры показывали ниже -15 градусов, что тоже можно считать морозами.

16 лет синоптики фиксировали показания от -10 до -15. 26 лет температура воздуха опускалась от -5 до -10 градусов. А самый распространенный вариант - 45 лет - чуть ниже ноля. Еще 43 года на Крещение был «плюс».

- И какой вывод? Семь лет с настоящим морозом, или 23 года с температурой ниже -10 за столь долгое время это, скорее всего, случайность, а не закономерность для Крещенских морозов в нашем регионе, - отмечает синоптик.