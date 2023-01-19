В Шушарах на год сорвали сроки вода детского сада на 350 человек

В Шушарах не могут сдать в эксплуатацию построенный садик из-за осутствия воды. Фото: t.me/dgpavlov

Депутат петербургского Заксобрания рассказал о ситуации в Шушарах, где уже несколько месяцев не могут вести в строй детский сад, совмещенный с начальной школой. Сад-школа на 350 человек, должен был открыться еще 1 сентября. Но в здании до сих пор нет воды. Жители Шушар, где и без того проблемы с соцобъектами, в ярости.

- 350 детей из Шушар остались без садика и начальной школы в 2022 году. Застройщик исполнил свои обязательства, объект на 90% готов к сдаче. Однако есть одно но: в здании есть все, кроме воды, - написал Дмитрий Павлов в своем телеграм-канале.

После обращения жителей, которые не смогли отдать детей в садик, был направлен запрос профильному вице-губернатору, но безрезультатно. Лишь после обращения к губернатору и давления со стороны администрации Пушкинского района, «Водоканал» пообещал подключить объект к воде. Но работы закончат лишь к 30 июня. А сам садик откроется 1 сентября. То есть через год, после означенного срока.

Напомним, что накануне вопрос с дефицитом мест в детсадах Петербурга поднял лично президент России.