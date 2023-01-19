Жильцы самого большого дома Европы в Кудрово снова вызвали полицию из-за конфликта с УК Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В самом большом доме Европы, который находится на Областной улице в Кудрово Ленинградской области, снова не спокойно. Жильцы в очередной раз вызвали полицию из-за конфликта с управляющей компанией. Они никак не могут поделить право на управление домом на 4,3 тысячи квартир. Очередную спорную ситуацию 19 января 2023 года прокомментировал вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

- Хозяйственный спор вокруг управления многоквартирным домом на Областной улице, дом 1 в Кудрово приобрел противоправные формы. Мной направлено обращение в ГУ МВД России по СПб и ЛО и в прокуратуру Ленобласти с просьбой о контроле за ситуацией для пресечения противоправных действий, - сказал Ильин.

Он отметил, что вопрос смене способа управления многоквартирным домом должен решаться в строгом соответствии с законом. Рассмотрение заявления ТСЖ «Областная 1» об исключении дома из реестра лицензий ООО «УК «Капитал-Комфорт» было приостановлено до 26 января. До тех пор пор никакая иная организация не вправе осуществлять деятельность по управлению в этом многоквартирном доме.