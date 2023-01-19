Поминутную плату за парковку введут в Петербурге в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 году собираются ввести поминутную плату за стоянку в зоне платной парковки. Ожидается, что такая система будет работать уже с марта. Однако поминутный тариф будет действовать не с первого, а со второго часа парковки. Об этом напомнили в комитете по транспорту города.

- Планируется введение поминутной оплаты в зоне платной парковки, начиная со второго часа парковки, - отметили в комитете.

Напомним, что на данный момент стоимость парковки одного часа для легковых автомобилей - 100 рублей. Оплатить стоянку необходимо в течение 10 минут с момента остановки.

Сейчас зона платной парковки находится в Центральном и Адмиралтейском районах. Но в этом году ее собираются значительно расширить добавив Василеостровский и Петроградский районы, а также Крестовский остров.