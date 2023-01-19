Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческого черепа в парке Петербурга

Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения человеческого черепа в парке Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве в связи с обнаружение в парке Красносельского района Санкт-Петербурга человеческого черепа. Находка была сделана утром 18 января 2023 года недалеко от дома 26 по улице Добровольцев. Об этом рассказали в ведомстве.

- Были обнаружены костные останки человека. В целях установления следственным путем всех обстоятельств по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье - убийство, - рассказали в комитете.

Оперативная группа уже осмотрела место, где был найден череп. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Обнаруженные костные фрагменты направлены для судебно-медицинского исследования.

Расследование уголовного дела продолжается.