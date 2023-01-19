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НовостиЗдоровье19 января 2023 15:55

Запрет на плановую госпитализацию детей снимут с 20 января в Петербурге

Главный санитарный врач города подписала соответствующее постановление
Анастасия НУРАДИЛОВА
Запрет на плановую госпитализацию детей был введен в декабре

Запрет на плановую госпитализацию детей был введен в декабре

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санитарный врач Петербурга поручила снять запрет на плановую госпитализацию детского населения, который был введен в декабре прошлого года из-за серьезного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Постановление начнет действовать с пятницы, 20 января.

- Снять с 20.01.2021 запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа, - говорится в тексте постановления.

Напомним, за вторую неделю января заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла почти на 200 процентов по сравнению с предыдущими семи днями. По сравнению с недельным эпидемическим порогом этот показатель увеличился на 35,3 процента.

В городе продолжают распространяться РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы. Специалисты напоминают петербуржцам о необходимости соблюдения мер профилактики для того, чтобы избежать сезонных заболеваний.