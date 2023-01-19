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НовостиОбщество19 января 2023 16:15

Прокуратура проводит проверку из-за спора жильцов с управляющей компанией в Кудрово

ТСЖ и УК не могут поделить право управления домом
Анастасия НУРАДИЛОВА
ТСЖ и УК не могут поделить право управления домом

ТСЖ и УК не могут поделить право управления домом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку из-за конфликта жильцов самого большого дома Европы в Кудрово с управляющей компанией. Жители дома на 4,3 тысячи квартир на Областной улице и организация не могут поделить право на управление этим домом.

- ТСЖ обратилось в Комитет государственного жилищного контроля и надзора Ленобласти с заявлением о приостановлении деятельности управляющей компании. Но рассмотрение этого заявление приостановлено до 21 января, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Кроме этого, ТСЖ уже самостоятельно пытается управлять домом, но специалисты видят в этой деятельности причинение существенного вреда. Возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство». Председателю ТСЖ объявлено предостережение. Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства организациями.