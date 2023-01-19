Суд Петербурга назначил 9 лет колонии водителю КАМАЗа после смертельного ДТП с мотоциклистами

Жуткая авария произошла на Октябрьской набережной в августе 2021 года. Фото: vk.com/spb_today

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в августе 2021 года на Октябрьской набережной сбил двух мотоциклистов на бетономешалке КАМАЗ. Тогда авария стала резонансной. Один байкер погиб на месте происшествия, а за жизнь второго мужчины врачи боролись восемь дней, но спасти его не удалось.

- Водитель бетономешалки признал свою вину. Суд назначил ему лишение свободы сроком на 9 лет и 4 месяца. Это время осужденный проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, он должен возместить моральный вред и выплатить 2,5 миллиона рублей, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, вечером 21 августа 2021 года мотоциклисты ехали по пустой дороге и врезались в бетономешалку. Водитель бетономешалки совершал поворот без фар и указания маневра. После смертельного ДТП он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.