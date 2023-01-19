Более 10 миллиметров осадков выпало впервые в истории Петербурга 19 января

В городе весь день шел дождь Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги прошедшего дня в четверг, 19 января. В этот день погодные условия побили сразу два рекорда – по температуре и по осадкам. Об этом синоптик сообщил в своем телеграмм-канале.

- Максимальная температура воздуха достигла аномальной для этого времени отметки – пять градусов со знаком плюс. Это абсолютный рекорд для 19 января, - говорится в сообщении в мессенджере.

В четверг на улицах Северной столицы выпало 10,1 миллиметров осадков – это тоже стало новым рекордом для города. Такая аномально теплая погода и высокое количество осадков совсем не свойственны середине января, и случилось это впервые в истории Петербурга.

Напомним, по словам синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, рекорд тепла был достигнут в Петербурге к 11 часам дня.