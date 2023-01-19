Металлическая балка насквозь пробила автобус в Ломоносове. Фото: vk.com/spb_today

Металлическая балка пробила лазурный пассажирский автобус с двух сторон в Ломоносове вечером в четверг, 19 января. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Автобус 343 решил сделать маневр разворота, но не справился с управлением и зацепил силовое ограждение, которое прошило автобус насквозь, - сообщает мужчина в паблике.

Также, по его словам, в происшествии пострадали две женщины. Об их состоянии не сообщается. В комментариях пользователи удивляются случившемуся и не понимают, как такое могло произойти. Некоторые из них считают, что ДТП возникло из-за банальной усталости водителя.

Напомним, суд Петербурга вынес приговор водителю бетономешалки, по вине которого в августе 2021 года произошло смертельное ДТП, в котором погибли два мотоциклиста. Мужчина проведет около 9,5 лет в колонии строгого режима.