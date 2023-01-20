Уголовное дело возбудили после похищения и изнасилования шеф-повара ресторана в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция возбудила уголовное дело после похищения и изнасилования шеф-повара одного ресторана в Санкт-Петербурге. Все произошло еще вечером 15 января 2023 года. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 17 января в полицию обратился 22-летний мигрант, работающий поваром. Он заявил, что вечером у дома 7 по площади Стачек добровольно сел в автомобиль к малознакомым мужчинам. Те вывезли его на автомойку, там избили, угрожали ножом, похитили 50 тысяч рублей, паспорт, телефон, рюкзак, - рассказали в полиции.

Так же, со слов пострадавшего, его изнасиловали и удерживали до 16 января. Утром снова посадили в машину, увезли к ТЦ на проспекте Просвещения, где высадили из автомобиля и бросили.

Спустя сутки полиция задержала троих мужчин 26, 28 и 55 лет. Также возбуждено уголовное дело, но только по статье о разбое. Было ли изнасилование или нет, пока не уточняется.