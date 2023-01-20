Причиной смерти 14-летнего школьника в Петербурге стало отравление неизвестным химическим веществом

Школьник умер от отравления химикатами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты установили предварительную причину смерти 14-летнего школьника, тело которого было найдено ночью 19 января в квартире дома на улице Маршала Захарова. Труп мальчика обнаружили родные, с которыми он жил - мать, отец и две сестры.

- Предварительно, по результатам судебно-медицинского исследования, смерть наступила от отравления неизвестным химическим веществом, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам матери школьника, в последние дни ее сын жаловался на недомогание. У него были кашель, насморк, температура и все признаки простуды.

По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».