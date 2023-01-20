СК проводит проверку из-за сноса дома на проспекте Бакунина в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку после информации в СМИ о сносе дома на проспекте Бакунина. Здание может иметь историческое значение. При этом разрешение на его снос было санкционировано судом.

- Ситуацию о сносе дома на проспекте Бакунина, 33 держат на контроле местные правоохранительные органы, градозащитники, которые протестуют. При этом здание все равно сносят, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Руководитель регионального СК должна доложить Бастрыкину об обстоятельствах сноса и о том, кто принял такое решение. Кроме этого, СК возбудит уголовное дело и расследует все изложенные обстоятельства. Если после проверки станет известно, что здание действительно историческое, то будут приняты меры для его сохранности.