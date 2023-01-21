Проезд по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат с 23 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение автомобилей. Временные ограничения для транспорта будут действовать с 23 по 26 января. Об изменениях сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.

- Будет проведено комлексно-технологическое обслуживание оборудования, систем безопасности и управления тоннеля судопропускного сооружения, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, с 1 февраля в Петербурге подорожает проезд по ЗСД по транспондеру. Скидка в среднем будет снижена с 48% до 44% в сравнении с Базовым тарифом. Для тех, кто часто пользуется ЗСД, выгоднее всего подключать тарифные опции.