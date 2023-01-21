Прокуратура проводит проверку из-за найденных пакетов с частями тела во Всеволожске

Тело расчлененного мужчины нашли в частной бане. Фото: прокуратура ЛО

Прокуратура Ленобласти проводит проверку после жестокого убийства во Всеволожске. 21 января в частной бане на территории дома найдены четыре пакета с частями тела мужчины. Сотрудники надзорного ведомства координируют действия правоохранительных органов.

- Ход и результаты расследования уголовного дела возбуждённого по данному факту находятся на контроле Всеволожской городской прокуратуры, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте работают следователи, криминалисты и полицейские. Они выяснят обстоятельства произошедшего. Специалисты уже выявили подозреваемых по этому громкому делу.