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НовостиПроисшествия21 января 2023 15:07

Прокуратура проводит проверку из-за найденных пакетов с частями тела во Всеволожске

Тело расчлененного мужчины нашли в частной бане
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тело расчлененного мужчины нашли в частной бане. Фото: прокуратура ЛО

Тело расчлененного мужчины нашли в частной бане. Фото: прокуратура ЛО

Прокуратура Ленобласти проводит проверку после жестокого убийства во Всеволожске. 21 января в частной бане на территории дома найдены четыре пакета с частями тела мужчины. Сотрудники надзорного ведомства координируют действия правоохранительных органов.

- Ход и результаты расследования уголовного дела возбуждённого по данному факту находятся на контроле Всеволожской городской прокуратуры, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте работают следователи, криминалисты и полицейские. Они выяснят обстоятельства произошедшего. Специалисты уже выявили подозреваемых по этому громкому делу.