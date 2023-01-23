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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:56

Водоканал убрал потоп на Дунайском проспекте в Петербурге

Но ремонтировать дырявую трубу должен тот, кто ее повредил
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Водоканал убрал воду с Дунайского проспекта.

Водоканал убрал воду с Дунайского проспекта.

Фото: СОЦСЕТИ

Аварийные бригады Водоканала откачали воду с Дунайского проспекта, где накануне образовалось рукотворное озеро. Потоп произошел по вине строителей, которые копали траншею, и «прокопали» еще и трубу.

- Силами Водоканала вся вода отведена в канализацию. Работы по ликвидации технологического нарушения ведутся сторонней организацией, повредившей магистраль холодного водоснабжения, - сообщает пресс-служба Водоканала.

Все это время жители окрестных домов сидят без воды. Чтобы хоть как-то помочь им в решении бытовых проблем, на территории ближайшей автозаправочной станции Водоканал поставил цистерну с питьевой водой.

Сроки окончательного устранения коммунальной аварии пока не называются.