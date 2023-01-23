Полиция проверяет смертельное ДТП с трамваем на улице Савушкина в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку смертельного ДТП с участием трамвая. Трагедия произошла вечером 22 января 2023 года у дома 11 по улице Савушкина. По предварительным данным, трамвай наехал на мужчину, который лежал на путях. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 22:00 часов 51-летний водитель трамвая наехал на мужчину, который лежал на трамвайных путях. От этого тот погиб на месте, - рассказали в полиции.

Погибшим оказался 66-летний местный житель. В социальных сетях очевидцы рассказывали, что при наезде трамвай раздавил ему голову. Другие говорили, что мужчина разбил голову, сам упав на трамвайных рельсах. Все эти моменты сейчас выясняют сотрудники полиции.