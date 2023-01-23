Прокуратура начала проверку после нападения школьниц на учительницу в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Ленинградской области начала проверку инцидента, произошедшего между школьницами и учительницей начальных классов. Об этом в ведомстве сообщили 23 января 2023 года. Известно, что 16 января две 16-летние девочки напали на учительницу на автовокзале в городе Кировск.

- В настоящее время проверяется учебное заведение, в котором проходит обучение одна из участниц инцидента. Одновременно Всеволожской городской прокуратурой производится проверка школы в городе Кудрово, в которой осуществляет свою трудовую деятельность названный педагог начальной школы, - сообщили в прокуратуре.

Как известно, все нетрезвые 16-летние школьницы приставали на автовокзале к 20-летней учительнице и ее знакомой. Подростки хватали преподавателя за волосы, били ее по лицу и даже пнули ногой в живот.

Следственный комитет также начал уже проверку.