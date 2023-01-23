Мужчина пострадал на пожаре в 5-комнатной коммунальной квартире на Боровой улице

В пожаре на Боровой пострадал мужчина. Фото: читатели "КП-Петербург".

Мужчина пострадал в результате пожара на Боровой улице. Днем 23 января здесь загорелась большая пятикомнатная коммунальная квартира, расположенная на верхнем этаже здания. На место происшествия примчались несколько пожарных расчетов.

- 23 января в 14:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Боровая улица, дом 9. В квартире происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров. В 14:49 пожар локализован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Сейчас открытый огонь потушен, идет проливка конструкций. Пострадавшего жильца спасатели передали врачам скорой помощи. Состояние мужчины уточняется. На месте ЧП работают четыре единицы техники и 18 бойцов противопожарной службы МЧС.