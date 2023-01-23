Новые правила компенсации расходов по квартплате начали работать в Петербурге

Расчеты стали индивидуальными для каждого плательщика Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые правила компенсации расходов по квартплате вступили в силу в Петербурге, чтобы законодательство города соответствовало государственному законодательству. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Возмещение расходов жителям Петербурга станет более справедливым. Расчеты станут индивидуальными и будут зависеть от фактической квартплаты. А раньше компенсация рассчитывалась, исходя из усредненных нормативов, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Размер компенсации не изменится: он так же будет составлять 30, 40 или 50 процентов, в зависимости от льготной категории петербуржца. В январе часть компенсации должна прийти авансом. Она составит 40 процентов от выплаты в декабре.