Волонтеры начали повторные поиски пропавшего 53-летнего жителя Петербурга

Мужчина второй раз ушел из дома и не вернулся. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут мужчину, который пропал в Петербурге два дня назад. 53-летний житель города уже терялся на прошлой неделе. Тогда все обошлось. Но теперь близкие мужчины снова нуждаются в помощи волонтеров.

- Житель Петербурга ушел из дома в неизвестном направлении 21 января и не вернулся. С тех пор нет никакой информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

Рост пропавшего мужчины составляет 188 сантиметров. Он плотного телосложения, с седыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения он был одет в ветровку, серую футболку, темно-синее трико и резиновые тапочки. Петербуржец может нуждаться в медицинской помощи.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы помочь в поисках пропавшего 53-летнего жителя Петербурга.