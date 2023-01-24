Женщину зажало в салоне перевернувшегося автобуса в Ленобласти

Автобус вылетел в кювет у деревни Оржицы. Фото: vk.com/orjicy_miza

Пассажирский автобус №639 попал в серьезную аварию и перевернулся в Ломоносовском районе Ленобласти. Инцидент произошел днем 24 января у деревни Оржицы. В момент ДТП в автобусе находились люди. Одну из пассажирок зажало в салоне.

- В Оржицах ДТП. По предварительным данным, есть пострадавшие. Один из пассажиров не может самостоятельно выбраться из автобуса, - пишут очевидцы в группе ВКонтакте «Оржицы Ломоносовский район».

Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи, спасатели и наряды ГИБДД. По данным полиции, в ДТП пострадали три пассажирки автобуса.

- В результате аварии трое пассажиров, женщины, получили травмы: одна в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, причиной ДТП называют съезд автобуса на обочину и потеря управления водителем. Точные обстоятельства происшествия установят дознаватели Госавтоинспекции.