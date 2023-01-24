Стоимость строительства ШМСД в Петербурге возросла до 340 миллиардов рублей

ШМСД подорожал в два раза еще до конца первого этапа строительства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стоимость строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге выросла вдвое и теперь оценивается в 340 миллиардов рублей. Еще два года назад проект «стоил» 160 миллиардов. А сейчас только на Витебскую развязку у ЗСД надо 40.

- Общий объем инвестиций в первый этап составляет более 40 миллиардов рублей. Строительство второго, третьего и четвертого этапов (от Витебского проспекта до примыкания КАД севернее Кудрово) сейчас оценивается в 300 миллиардов, но сумму еще могут скорректировать, - пишут «Ведомости».

Дотянуть ШМСД до Кудрово планируют к 2028 году - сейчас по второму-четвертому этапам идет проектная работа. А всего запланировано шесть этапов. Последние два участка с подключением магистрали к Мурманскому, Колтушскому шоссе и выходом на Всеволожск, пройдут уже по территории Ленобласти. Здесь проектные работы начнутся в 2023 году. Однако сроков строительства и утвержденных объемов финансирования пока нет.

Общая длина ШМСД по завершению строительства составит около 27,5 километров. Проезд по трассе будет платным.

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