Начались общественные слушания по планировке территории под строительство ШМСД в Невском районе

В Невском районе начались слушания по строительству ШМСД. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общественные слушания начинаются в Невском районе Петербурга, через который должна пройти Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД). Трасса будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы и подходить к Неве справа от Обводного канала.

- Рассматривается проект планировки объекта «Улица Седова от Смоляной улицы с подключением к Широтной магистрали скоростного движения», - сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Проект ШМСД предполагает строительство нового моста через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Затем трасса пойдет мимо жилых кварталов в сторону КАД, пересечет его у Кудрово и выйдет на одну из вылетных магистралей в Ленобласть.

На общественных слушаниях жители района смогут внести свои предложения в план размещения трассы.

Первый этап строительства ШМСД в районе развязки с Витебским проспектом завершат в 2024 году.