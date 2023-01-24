Продавать вейпы несовершеннолетним могут запретить в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Вейпы могут запретить в Петербурге после несчастного случая, когда в Северной столице погиб 14-летний подросток. Сначала запретили продавать детям никотиновые жижи. Теперь в городском парламенте обсуждают запрет таких устройств. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

- Наша задача как городских депутатов – это здоровье детей. На этом мы и планируем сконцентрировать наши полномочия, - сказал Денис Четырбок в эфире Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.

Запретить вейпы и любые жидкости для таких устройств в Петербурге могут только для несовершеннолетних. У городского парламента есть возможность принять этот закон на территории Северной столицы раньше и вне зависимости от Государственной Думы.

Депутаты переживают за здоровье детей, поэтому речь идет именно о запрете продажи такой продукции, а не про внедрение обязательной сертификации вейпов и жидкости для них.