СК завел дело из-за обрушения потолка в квартире на Почтамтской улице в Петербурге

Обрушение потолка на Почтамтской стало уголовным делом. Фото: ГСУ СКР по СПб

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело после обрушения потолка в квартире на Почтамтской улице. ЧП произошло вечером 23 января, когда хозяев не было дома. Лишь поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - сообщает пресс-служба Следкома.

По предварительным данным, причиной обрушения могли стать мешки с мусором, складированные на чердаке здания. Но точные причины происшествия установит следствие.

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Общая площадь обрушения составляет 15 квадратных метров. Сумма ущерба выясняется.