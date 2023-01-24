Суд запретил реконструкцию и снос дома Басевича в Петербурге

Градозащитники продолжаются бороться за здание Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский районный суд в Петербурге запретил реконструкцию и снос дома Басевича. Проблемное здание находится на Большой Пушкарской улице. Сначала на территории этого дома разрешили строительство, потом снова запретили и вновь разрешили. В очередной раз решение о дальнейших строительных работах было принято 24 января.

- Суд заменил меры в виде приостановления действия разрешения на строительство на запрет собственнику, застройщику и любым третьим лицам проведение работ по реконструкции здания за исключением работ по консервации здания с укреплением конструкций, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы Петербурга.

Напомним, на территории дома Басевича планировалось строительство школы балета Эйфмана. Строители уже снесли там детский сад. Но закончить работы пока не суждено. Градозащитники продолжают бороться за здание.