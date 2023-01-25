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НовостиОбщество25 января 2023 5:20

Поиски 11-летнего мальчика завершились во Всеволожском районе Ленобласти

Ребенка искали с 23 января
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленобласти завершились поиски 11-летнего мальчика

В Ленобласти завершились поиски 11-летнего мальчика

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего без вести. Ребенок пропал еще 23 января 2023 года. Родные забили тревогу и даже привлекли к его поискам волонтеров.

- Мальчик 2011 года рождения ушел из дома во Всеволожском районе два дня назад. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорилось в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Ребенок ростом всего 150 сантиметров, худенький, со светло-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи был одет в черную куртку и шапку.

Утром 25 января 2023 года стало известно, что ребенка нашли. В группе волонтеров в социальных сетях появилось сообщение о том, что мальчика нашли и он жив. Где все это время находился школьник, не сообщается. Сейчас он уже дома с родителями.