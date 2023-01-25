Поиски 11-летнего мальчика завершились во Всеволожском районе Ленобласти

В Ленобласти завершились поиски 11-летнего мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего без вести. Ребенок пропал еще 23 января 2023 года. Родные забили тревогу и даже привлекли к его поискам волонтеров.

- Мальчик 2011 года рождения ушел из дома во Всеволожском районе два дня назад. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорилось в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Ребенок ростом всего 150 сантиметров, худенький, со светло-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи был одет в черную куртку и шапку.

Утром 25 января 2023 года стало известно, что ребенка нашли. В группе волонтеров в социальных сетях появилось сообщение о том, что мальчика нашли и он жив. Где все это время находился школьник, не сообщается. Сейчас он уже дома с родителями.