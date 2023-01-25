Еще один торговый центр начали сносить на Комендантском проспекте в Петербурге

На Комендатском проспекте сносят еще один ТЦ. Фото: ККИ СПб

Второй за две недели торговый центр начали сносить на Комендантском проспекте. После всем известного ТЦ «Лидер» у метро, пришла очередь безымянной точки, расположенной между домами 23 и 25 по Комендантскому проспекту.

- Обследования участка были проведены в августе и ноябре прошлого года. Установлено, что торговый комплекс занимает принадлежащую городу территорию в отсутствие документов и превышает предельные параметры по площади, высоте и этажности, - сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Ранее между собственником ТЦ и городом был заключен договор аренды, но потом власти его расторгли. Арендатор должен был освободить землю, но этого не сделал. Кроме того, он накопил долг по аренде в два миллиона рублей.

После предупреждений, было решено сносить ТЦ своими силами. Сегодня на адрес приехали рабочие. Субарендаторы магазинов в ТЦ такого не ожидали, хотя ранее на здании вывешивались объявления о работах.