Легковой автомобиль разбился всмятку после столкновения с автобусом в Ленобласти

Легковой автомобиль разбился всмятку после столкновения с автобусом. Фото: Скриншот из видео

Кадры жуткого ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях. Страшная авария случилась вечером 26 января в Кингисеппском районе Ленинградской области. На дороге столкнулись автобус, похожий на пассажирский, и легковой автомобиль.

- Страшное ДТП с участием легковушки и автобуса произошло в Кингисеппском районе Ленобласти. В результате столкновения автомобиль превратился в груду металла, - сообщается в телеграмм-канале "ДТП и ЧП".

Информация о пострадавших уточняется. Но, судя по опубликованным кадрам, не получить травмы в машине, от которой ничего не осталось, почти невозможно. Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливать дознаватели ГИБДД.

Напомним, накануне сотрудники ГИБДД задержали водителя при попытке дачи взятки. Мужчина дал инспекторам ДПС 1,5 тысячи рублей. Водителя остановили, потому что он был не пристегнут.