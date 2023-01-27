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НовостиПроисшествия26 января 2023 21:59

Полицейские задерживали мигрантов, живущих в контейнерах на Уральской улице в Петербурге

Машины правоохранительных органов окружили территорию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задерживали мигрантов, живущих в контейнерах на Уральской улице

Полицейские задерживали мигрантов, живущих в контейнерах на Уральской улице

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Петербурга задерживали людей на Уральской улице в Василеостровском районе. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале «ДТП и ЧП» в ночь на 27 января. Там же опубликовали кадры, снятые очевидцами. По их словам, это мигранты.

- Смотри, в одних трусах бежит. Спрыгнул со второго этажа, - говорит голос за кадром.

На опубликованных кадрах видно, как люди один за одним покидают свои места жительства. Около морских контейнеров, где нелегально проживали гости города, собралось несколько машин сотрудников полиции. Автомобили правоохранительных органов окружили территорию.

Напомним, в 2022 году из Петербурга выдворили 496 мигрантов, которые незаконно находились на территории города. 4203 человека не смогли пересечь границу: сотрудники полиции запретили им въезд.